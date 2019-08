Bradley Cooper irreconhecível com filha na Disney

De bigode e praticamente irreconhecível – num visual já para a sua nova personagem no cinema – Bradley Cooper está a desfrutar ao máximo das suas férias com a filha, Lea de Seine, de dois anos.Depois de ter ido buscar a bebé de jato privado a Ibiza, onde esta se encontrava com a mãe, e de não ter trocado uma única palavra com Irina Shayk no momento da entrega da filha, o galã de Hollywood embarcou com Lea para o mundo mágico da Disney, nos Estados Unidos.Momentos de diversão entre pai e filha aproveitados ao máximo pelo ator, que tem sido notícia devido aos alegados envolvimentos amorosos.Depois de ter sido noticiado que Lady Gaga tinha sido vista a sair de casa de Bradley Cooper, a imprensa deu conta de que, afinal, era pela atriz Jennifer Garner que estava apaixonado.Indiferente a todas as especulações, Bradley Cooper, de 44 anos, mantém-se sereno e mostra que, neste momento, a sua grande prioridade é a pequena Lea.De acordo com a imprensa internacional, Irina Shayk e Bradley Cooper chegaram a acordo em relação à custódia da filha sem terem de ir a tribunal. Os dois vão dividir a guarda da bebé Lea.