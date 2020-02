Bradley Cooper e Renee Zellweger protagonizam encontro secreto

15:52

Bradley Cooper e Renée Zellweger foram namorados entre 2009 e 2011 e há quem diga que a relação nunca ficou bem resolvida e que, mesmo depois do final, os dois continuaram a nutrir sentimentos um pelo outro.Cerca de dez anos depois, o antigo casal voltou a encontrar-se na cerimónia dos Óscares e, de acordo com a imprensa internacional, a paixão voltou a falar mais alto., diz uma fonte, acrescentando que o clima subiu de tom na festa que se seguiu à cerimónia. "Eles passaram a noite a flirtar, e ninguém deixou de notar a cumplicidade entre os dois, que estava cada vez mais intensa".De acordo com a revista ‘Woman’s Day’, os dois acabaram a noite em casa do ator, de onde Zellweger só saiu por volta das quatro da manhã. No entanto, terá sido um encontro sem consequências. "Na verdade, não há grandes hipóteses de eles voltarem. Mas soube-lhes bem estarem juntos naquela noite".