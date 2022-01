Brasil está rendido à atriz Carolina Loureiro

Carolina Loureiro

Carolina Cunha

Ainda no rescaldo do fim do namoro com Vitor Kley, Carolina Loureiro, de 29 anos, tem recebido uma enorme onda de carinho do público brasileiro. Apesar da desilusão dos fãs com o fim da relação da atriz com o cantor, de 27 anos, o motivo do apoio é outro. Em causa está o facto da primeira temporada da telenovela ‘Nazaré’ (que passou no canal de TV Band) ter terminado agora a sua exibição no Brasil.As redes sociais da atriz foram inundadas de comentários do público brasileiro que se mostrou rendido ao seu talento na trama. "Minha eterna, Nazaré. Ontem foi lindo o final da novela aqui no Brasil" ou "Queremos a segunda temporada de Nazaré aqui no Brasil" são alguns dos comentários dos seguidores na fotografia partilhada pela artista da SIC, que ganha cada vez mais protagonismo em terras de Vera Cruz.Com o sucesso das duas primeiras temporadas de ‘Nazaré’, que foi líder de audiências em Portugal,a SIC está a preparar uma terceira leva de episódios da trama em que Carolina Loureiro assume o papel de protagonista - e que poderá avançar já este ano. José Mata e Afonso Pimentel completam o elenco principal da produção.A distância ditou o fim do namoro de Carolina e Vitor Kley. Porém,o casal pode reencontrar-se brevemente em Portugal. É que o músico brasileiro tem uma digressão em terras lusas marcada para março. Quando comunicada a separação, no início do mês, os dois afirmaram mantera relação de amizade.