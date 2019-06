Brasileira que acusa Neymar de violação perde mais um advogado

Najila Trindade, a brasileira que acusa Neymar de violação, perdeu mais um advogado - o terceiro - no caso contra o jogador do Paris Saint-Germain.Danilo Garcia de Andrade abandonou o processo após ter sido acusado pela própria cliente de ter roubado o tablet em que se encontra o vídeo completo do seu segundo encontro com o craque em Paris.O advogado já tinha avisado que deixaria o processo caso não houvesse provas do alegado assalto ao apartamento, durante o qual teria sido roubado o tablet. Quando as perícias ao local não apresentaram resultados, Najila decidiu acusar o seu representante legal."Isso é muito triste porque a senhora Najila tinha a grande oportunidade de ajudar tantas mulheres no Brasil e no Mundo que sofrem violência e se calam", afirmou Danilo Garcia de Andrade, acrescentando que não irá colaborar "com qualquer situação ilícita" cometida pela cliente.Najila já tinha perdido dois advogados, José Edgar da Cunha e Yasmin Pastore Abdalla.