Brasileira revela detalhes da suposta violação de Neymar

"Ele pagou a passagem e as despesas do hotel. C





", começou por contar.

Não precisava ter feito aquilo comigo".



Entretanto, foi revelado um vídeo que mostra as agressões entre os dois, no quarto.



A polémica em torno de Neymar e a alegada violação a uma modelo brasileira parece não ter fim!Najila Trindade, de 26 anos, deu uma entrevista ao SBT Brasil onde contou a sua versão dos factos.onversei com ele com intuito sexual, era um desejo meu, revelou na entrevista.Najila contou ainda que pretende levar o caso a tribunal. "Nas imagens, os dois entram no quarto e percebe-se pelo som que se beijam. De repente, a jovem começa a bater no craque e a dizer que Neymar a tinha agredido e que a tinha deixado sozinha.O pai do jogador já veio a público dizer que o vídeo foi uma cilada. "