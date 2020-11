Brasileiros rendidos a Carolina Loureiro

Atriz está a passar uma temporada com o namorado, Vitor Kley, no Rio de Janeiro, onde já faz furor com as suas curvas sensuais.

Rute Lourenço

Carolina Loureiro está a passar uma temporada no Brasil com o namorado, Vitor Kley, e do outro lado do Atlântico ninguém fica indiferente à beleza da portuguesa, de 28 anos, que tem merecido destaque na imprensa, onde já a apelidam de musa do cantor.Ao lado do companheiro, a atriz de ‘Nazaré’, da SIC, fez até capa da ‘Caras’ brasileira, que destaca o amor sem fronteiras do casal. Os dois mostram-se muito apaixonados, e falam sobre a vontade de casar e ter filhos, algo que têm demonstrado ao longo dos últimos meses. "Já foi feito o pedido, eu e a Carol já nos consideramos casados [risos]. Quando bate no coração e quando a gente tem a certeza de que é a pessoa ou amor da nossa vida, a gente já se considera casado", afirmou o artista, acrescentando: "Ela é a minha mulher e eu o homem dela e é assim que a gente vive e encara a vida."Apesar de viverem, na maior parte do tempo, um romance à distância, o casal já pensa em formas de solidificar a relação, e Carolina não descarta a hipótese de investir numa carreira no Brasil.Juntos há cerca de um ano, Carolina Loureiro e Vitor Kley têm por hábito trocar declarações apaixonadas. "Agradeço todas as noites a Deus ter-te do meu lado, é muito especial ter ao meu lado uma pessoa como tu. Eu te amo", disse o músico no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, visivelmente comovido.