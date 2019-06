Brigitte Macron revela os segredos de seu casamento com o presidente francês

Palácio dos Eliseu com Emmanuel Macron e durante um longo período a primeira-dama preferiu não se manifestar publicamente sobre a relação que mantém o presidente francês.Só agora é que Brigitte deu uma entrevista especial à rede RTL onde desvendou alguns segredos e curiosidades sobre o casamento que mantém com um dos homens mais influentes do mundo.O facto de ter sido casada e ter três filhos também foi um factor que teve de ultrapassar no ínicio do relacionamento. "Se meus filhos não tivessem aceite que eu vivesse com o Emmanuel, eu não o poderia ter feito", disse a primeira-dama, que encontrou nos filhos - Sébastien, Laurence e Tiphaine - o melhor apoio quando todos a criticaram por trocar o marido por um homem mais novo.Apesar dos muitos obstáculos que tiveram que superar, Brigitte e Emmanuel Macron vivem uma relação bastante feliz e estável e partilham uma grande relação de amizade e cumplicidade.