Brilho e glamour na 23ª edição do Hollywood Film Awards

A 23ª edição do Hollywood Film Awards, evento americano que premeia e destaca o cinema mundial, realizada anualmente desde 1997, voltou a reunir figuras de destaque no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia.Uma gala repleta de brilho e sofisticação, que contou com a presença de alguns dos nomes mais sonantes da indústria cinematográfica, entre eles as atrizes Nicole Kidman, Charlize Theron e Jennifer Garner, que não passaram despercebidas na passadeira vermelha da cerimónia.Antonio Banderas, Renée Zellweger, Al Pacino e Laura Dern foram algumas das celebridades distinguidas na gala, que é considerada uma das mais prestigiadas a nível mundial.