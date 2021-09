Brilho no regresso à passadeira vermelha dos Tony Awards Prémios da Broadway juntaram estrelas em noite de festa em Nova Iorque.

Brilho no regresso à passadeira vermelha dos Tony Awards

01:30

Vânia Nunes

Vestidas a rigor, com muito brilho, lantejoulas, plumas, decotes arrojados e elegância, as estrelas que pisaram a passadeira vermelha dos Tony Awards, no passado domingo, no Winter Garden Theater, em Nova Iorque, quiseram fazer jus a este regresso tão esperado do evento que premeia o melhor do teatro dos EUA. É que no ano passado, devido aos constrangimentos da pandemia, a gala acabou por ser adiada.



O casal Chrissy Teigen e John Legend deu nas vistas ao protagonizar momentos românticos em público. Adrienne Warren, que foi distinguida como melhor atriz em musical, brilhou com um vestido esvoaçante, mas Kathryn Gallagher, Sienna Miller, Audra McDonald e Celia Rose também fizeram furor. Entre os vencedores, destaque para ‘Moulin Rouge!’, considerado o melhor musical, e ‘The Inheritance’, a melhor peça de teatro.n

