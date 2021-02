Britney Spears: a longa luta pela liberdade Documentário e protestos dos fãs ajudam cantora a pôr fim ao controlo do pai.

Britney Spears: a longa luta pela liberdade

14:31

Sónia Dias

Em 2007, Britney Spears chocou o mundo ao rapar o cabelo num salão de beleza na Califórnia e a comportar-se de forma errática na rua. No espaço de um ano, a cantora divorciou-se de Kevin Federline, ficou sem a custódia dos filhos e foi declarada mentalmente incapaz, sendo obrigada a dar entrada numa clínica psiquiátrica. Episódios que não escaparam às lentes dos paparazi e que culmiraram com a entrega da sua tutela ao pai, Jamie Spears, que durante os 13 anos seguintes controlaria toda a sua fortuna, avaliada em mais de 50 milhões de euros.

Desde então não tem sido fácil para Britney recuperar a sua carreira (e a sua vida). Contudo, houve quem nunca desistisse dela: os fãs. Foi graças a eles e ao movimento #FreeBritney que um tribunal de Los Angeles decidiu, este mês, que a sua fortuna passará a ser co-gerida pela empresa Bessemer Trust (juntamente com Jamie Spears). Em breve, a artista recuperará o poder de decisão sobre a sua carreira, finanças e património.

A decisão foi recebida com agrado pela artista, de 39 anos, que contestava a tutela do progenitor desde o ano passado, mas também pelas dezenas de admiradores devotos que há sete meses se concentravam à porta do tribunal para pedir justiça para Britney.

vida em documentário

Desde a sua estreia na plataforma de streaming Hulu, o documentário do New York Times ‘Framing Britney Spears’ gerou uma série de manifestações de apoio e compaixão pela estrela pop, tanto por parte dos fãs como de várias celebridades, entre elas Justin Timberlake, que namorou com a cantora. O filme retrata a história de sucesso da intérprete de ‘Toxic’, assim como os dramas e o escrutínio a que foi sujeita até ser rotulada como ‘louca’.

Entretanto, a Netflix também se prepara para lançar o seu próprio documentário sobre a cantora, estando a realização a cargo de Erin Lee Carr (‘Mommy Dead and Dearest’). A data de estreia ainda não foi revelada, mas a Bloomberg esclarece que o filme já se encontrava a ser produzido antes da estreia de ‘Framing Britney Spears’.

