Britney Spears livre após 13 anos de tutela

Miguel Azevedo

Britney Spears voltou, oficialmente, aos 39 anos, a ser dona e senhora da sua vida pessoal e da sua fortuna, após 13 anos de inferno sob a tutela do pai, James Spears. A decisão foi tomada na sexta-feira pela juíza Brenda Penny, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, EUA, que decidiu colocar um ponto final no polémico acordo legal que vigorava desde 2008 e que muita tinta fez correr nos últimos anos. Termina também assim uma longa guerra de Britney contra o pai.









Recorde-se que em 2008, Jamie Spears pediu aos tribunais a tutela temporária da filha e da sua fortuna, alegando que o estado mental da cantora a impedia de administrar os negócios, cuidar da saúde e tomar decisões. Só que o caso, que foi tornado público e gerou um debate mundial, ganhou contornos quase macabros quando, já este ano, Britney denunciou “abusos de poder” por parte do progenitor. Em junho, Britney revelou em tribunal que tinha sido obrigada a tomar medicamentos, internada contra a sua vontade, que não podia casar sem autorização do pai, e que foi forçada a colocar um dispositivo intrauterino para não engravidar.

Revelou ainda que a equipa de tutela e de segurança dispunha de cartões de crédito que podia usar quando quisesse, enquanto ela nem sequer era autorizada a fazer obras na cozinha.



FÃS LOUCOS COM DECISÃO

A decisão da juíza de Los Angeles motivou uma manifestação em massa à porta do tribunal de regozijo pela ‘libertação’ de Britney. Recorde-se que a situação da cantora já tinha dado origem ao movimento #FreeBritney, a vários debates internacionais e até ao documentário ‘Framing Britney Spears’.