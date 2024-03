Britney Spears mostra-se como veio ao mundo e comporta-se como um gato

"Ontem à noite, enquanto estava deitada na minha piscina aquecida a olhar para as estrelas, estava a pensar que preciso de uma nova lavagem facial e porque sou tão preguiçosa, não me levantei para lavar a cara… E resolvi o assunto com a minha própria mão e como um gato", começou por escrever a cantora na legenda do vídeo onde aparece a lamber os dedos e a passá-los na cara.



"Lambi as minhas patas e suavizei a minha cara com os dedos… tudo bem, então quando entrei, lavei… mas a questão é que os benefícios de dizer a verdade são cruciais. Fique com pessoas que sabem exatamente qual é a sua verdade… não só te protegem, como te fazem parecer tão linda", acrescentou ainda a cantora.













Britney Spears tem vindo a mostrar comportamentos um pouco estranhos e que até preocuparam os seus fãs, tal como quando fez um vídeo onde dançava com facas.A cantora, de 42 anos, voltou a atacar e desta vez deixou o mundo de queixo caído ao partilhar três fotos onde aparece completamente nua numa praia. Como se uma publicação no Instagram não chegasse, a artista fez três publicações com este mesmo conteúdo.Mas não ficou por aqui, pois já tinha publicado um vídeo onde surge a comportar-se como um gato e a lavar-se como esse animal.