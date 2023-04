Britney Spears prepara-se para lançar biografia polémica

14 abr 2023 • 18:35

"É também uma história de sobrevivência, de como encontrou uma saída da difícil tutela para ser feliz ao lado do marido, Sam Ashgari"

Britney Spears, de 41 anos, vai lançar uma biografia ainda este ano. A notícia foi avançada pelo site 'Page Six' , que revela que a cantora tem contado com a ajuda de Sam Lansky, um jornalista que já colaborou com estrelas como Madonna, Adele e Nicki Minaj.Ao mesmo site, uma fonte informou que, continuou., disse a mesma fonte.Recorde-se que Britney Spears viu a sua vida "controlada" pelo pai durante 13 anos. Em 2021, o Tribunal de Los Angeles considerou a tutoria. Na mesma sessão, a juíza, suspendeu Jamie Spiers do cargo de tutor com efeitos imediatos.