Britney Spears "quase morreu"? Ela conta tudo

Dá-me nojo que seja aceitável as pessoas inventarem histórias de que quase morri

Provavelmente vou ter de parar de publicar no Instagram porque apesar de gostar de o fazer, obviamente que há muita gente que não me quer bem

De novo, a tutela já acabou há quase um ano... Não gente, não estamos em 2007, estamos em 2023 e estou a fazer a minha primeira lasanha caseira em casa. Finalmente tenho a minha lareira a funcionar na sala. Como o meu marido diz e bem: não acreditem em tudo o que leem.

Foi noticiado que familiares e amigos de Britney Spears estavam preocupados com o seu bem-estar e estavam a planear fazer uma intervenção, de maneira a chamar a atenção da artista.A cantora pop recorreu a uma publicação no Instagram para comentar as recentes informações avançadas pela imprensa internacional e nega que ''quase morreu''., referiu a cantora na publicação.