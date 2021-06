Britney Spears quer livrar-se da tutela do pai: "Mereço ter uma vida"

o fim da tutoria que desde 2008 colocou nas mãos do seu pai o controlo do património financeiro e aspetos da vida pessoal.A artista diz que a intervenção do pai tem sido "abusiva". "", disse, emocionada, através de videochamada, reforçando que se sente "traumatizada" com tudo o que tem passado nos últimos anos.". Britney Spears revelou que quer casar com o atual companheiro, Sam Asghari, e ser novamente mãe, mas a tutoria não o permite.

Estou a chamar a atenção das pessoas porque não quero que pensem que a minha vida é perfeita, porque definitivamente não é.

Peço desculpa por ter fingido que estava bem nos últimos dois anos. Fiz isso por causa do meu orgulho e fiquei com vergonha de partilhar o que aconteceu comigo".

Entretanto, depois da sessão, recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs que fingiu viver uma vida de conto de fadas. "