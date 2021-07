Britney Spears revela segredos de uma vida de terror

Em apenas 23 minutos, Britney Spears descreveu 13 anos de terror. E, no final, ninguém na sala do tribunal de Los Angeles segurava as lágrimas perante o drama vivido pela estrela, de 39 anos, desde 2008, sob a tutela forçada do pai, Jamie Spears, um fundo e a agente, Jodi Montgomery.No seu testemunho, prestado por videochamada, Britney disse que foi obrigada pelos tutores a colocar um DIU (dispositivo intrauterino), para que não engravidasse."Gostaria de ficar com vocês ao telefone para sempre, porque assim que desligar tudo o que vou ouvir é ‘não, não, não’. Eles vão organizar-se contra mim e eu vou sentir-me manipulada e abandonada. Estou cansada de me sentir só", adiantou a cantora à juíza."Não consigo dormir, estou deprimida, choro todos os dias. Meritíssima, o meu pai e todos os envolvidos nesta custódia, incluindo a minha agente, que teve um papel chave no meu castigo... deviam estar na prisão", assegurou a artista.Desde 2014 que Britney luta contra a tutela do pai, de 68, que assumiu o controlo da fortuna da filha, avaliada em cerca de 50 milhões de euros, depois de esta ter sofrido um episódio psicótico. O acordo permite que Jamie receba 13 432 euros por mês, mas a filha apenas tem direito a 1 680 euros.