Broklyn Beckham e Nicole Peltz planeiam casamento milionário

David e Victoria Beckham têm uma fortuna avaliada em 372 milhões de euros, mas a dos Peltz pode chegar aos 1,5 mil milhões. Isto quer dizer que, com o noivado de Brooklyn, de 21 anos, e Nicole, de 25, a família do ex-futebolista prepara-se para integrar um dos clãs mais exclusivos e poderosos dos Estados Unidos.A união entre o casal será celebrada em duas cerimónias distintas, agendadas para o próximo verão. Se a tradição se mantiver, serão pagas pelos pais da noiva, Nelson Peltz e a mulher, Claudia, e poderão custar cerca de 4 milhões de euros.Já os Beckham querem comprar uma casa aos noivos, que pretendem ir viver nos EUA. Além disso, Victoria já disse que faz questão de desenhar o vestido de noiva.Brooklyn decidiu pedir a mão de Nicola em casamento após sete meses de namoro. Chamou-lhe a sua "alma gémea" e ofereceu-lhe um anel de diamantes no valor de 200 mil euros. Antes de Nicola, o jovem teve uma relação (conturbada) com a modelo Hana Cross. A sua namorada mais célebre foi a atriz Chloe Moretz, mas também teve ligações com Emma Montagu, Sonia Ben Ammar e Madison Beer.Nicola, por sua vez, namorou com Justin Bieber e com Anwar Hadid, o atual namorado da cantora Dua Lipa.Nicole Peltz é atriz - participou no filme ‘Transformers: Era da Extinção’ e na série ‘Bates Motel’ - e uma dos dez filhos do empresário e investidor Nelson Peltz, grande apoiante de Donald Trump.Os pais estão casados há 35 anos e vivem numa mansão nos arredores de Nova Iorque que tem 27 quartos, um ringue de hóquei, um lago artificial e uma coleção de arte de valor incalculável. A família tem várias propriedades espalhadas pelo país, nomeadamente na Florida, dois jatos privados e helicópteros.