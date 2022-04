Bronca com resort de luxo em Troia que herdeira do grupo Inditex está a construir

Foto: Direitos Reservados

Carolina Cunha

O empreendimento turístico de luxo que Sandra Ortega, filha do fundador do grupo Inditex (detém a Zara), está a construir em Troia, junto à praia, está a ser duramente criticado pelas organizações de ambientalistas.Em março, os ambientalistas denunciaram às autoridades uma série de atividades ilegais, numa pequena parte dos cerca de 100 hectares que o resort em Grândola irá ocupar no futuro.As denúncias das associações falam em eliminação total da vegetação, terraplanagem de dunas - pondo em causa os já frágeis ecossistemas da região - bem como a construção de uma estrada sem o respetivo alvará de licenciamento afixado no local. O projeto envolve um investimento de 200 milhões de euros e prevê a construção de um hotel de 5 estrelas e três aldeamentos, num total de 506 camas.