Brooklyn Beckham e Nicola Peltz com casamento saído de um conto de fadas Noiva escolheu um Valentino com alças, luvas rendadas, uma longa cauda e véu.

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham ficaram noivos no verão de 2020 ao fim de nove meses de namoro

Foto: Getty Images

01:30

Rita Monteiro

Nicola Peltz, de 27 anos, casou com Brooklyn Beckham, de 23 anos, o filho mais velho de Victoria e David Beckham, no sábado, em Palm Beach na Florida (EUA). Para o grande dia, e de acordo com as imagens esta segunda-feira partilhadas nas redes sociais, a noiva escolheu uma criação original da casa Valentino, assinada pelo designer Pierpaolo Piccioli. Nicola usou umas luvas com renda francesa e o vestido, com um laço nas costas, chamou a atenção pela longa cauda e pelo longo véu, também com renda. O vestido durou mais de um ano a concluir.



A costureira principal da casa Valentino, Leslie Fremar, esteve na cerimónia, caso fosse necessário ultimar algum detalhe. "O vestido dos meus sonhos. Obrigada, Leslie Fremar e Maison Valentino", agradeceu Nicola a quem tornou possível a criação. A mãe de Nicola mandou bordar um olho grego no interior do vestido com uma mensagem, que serviu para cumprir a tradição da noiva usar algo azul. O cabelo e maquilhagem foram inspirados no visual da supermodelo Claudia Schiffer nos anos de 1990. Já o noivo usou um smoking preto da Dior desenhado por Kim Jones. O fato tinha uma corrente prateada, o colete e o laço brancos, e os botões tal e qual joias.

Mais sobre