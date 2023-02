Bruce Willis diagnosticado com demência

View this post on Instagram A post shared by Bruce Willis (@brucewillisbw)

Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com demência, informou a família do ator através de uma publicação no Instagram.A estrela de Hollywood tinha sido diagnosticada com afasia - uma doença neurológica que afeta a comunicação e que o levou a abandonar a carreira de ator - evoluiu para demência frontotemperal, que não tem tratamento e afeta os lobos frontais e temporais do cébero.A mulher de Bruce Willis, Emma Heming, que foi quem escreveu a publicação na rede social, refere que apesar de ser, referiu.Este tipo de demência, para além das dificuldades na fala, escrita ou compreensão, pode provocar alterações comportamentais, mudança de personalidade ou perda da coordenação motora.