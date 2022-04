Bruce Willis dispara arma por acidente nas gravações de filme

Bruce Willis anunciou o final da carreira

Foto: EPA

01:30

Há já alguns anos que Bruce Willis, de 67 anos, vinha dando sinais de que as suas capacidades cognitivas já se estavam a deteriorar.De acordo com o ‘LA Times’, Willis (que foi diagnosticado com afasia) tinha um ator que viajava consigo e que lhe ditava os textos através de uma escuta. Também as cenas de ação, incluindo as que envolviam armas, eram filmadas com recurso a um duplo. Conta-se mesmo que, durante as gravações de ‘Hard Kill’, em 2020, Bruce Willis terá mesmo disparado acidentalmente uma arma (sem bala, mas com pólvora) na deixa errada.Aquele jornal escreve ainda que, em junho de 2020, Mike Burns, realizador do filme ‘Out of Death’, já fazia o pedido urgente ao guionista para reduzir o papel do ator. "Precisamos de diminuir as páginas do Bruce para cinco e de abreviar um pouco os seus diálogos", pedia.