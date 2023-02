Bruce Willis foi diagnosticado com demência, mas há mais famosos a lidar com diagnósticos difíceis

Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemperal

Foto: Reuters

01:30

Quase um ano após ter anunciado o fim da carreira, ao ser diagnosticado com afasia – um distúrbio que provoca dificuldades na fala –, Bruce Willis volta a receber más notícias. Aos 67 anos, a estrela de Hollywood descobriu que sofre de demência frontotemporal, que resulta de uma degeneração dos lobos temporais do cérebro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã