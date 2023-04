Bruce Willis já é avô. Veja a primeira fotografia da neta

O ex-casal tem mais duas filhas em comum,

Bruce Willis, de 68 anos, e Demi Moore, de 60, já foram avós.Rumer Willis, uma das filhas do ex-casal, foi mãe de uma menina, Louetta Isley Thomas Willis, e partilhou a novidade nas redes sociais esta terça-feira, 25 de abril., é possível ler na descrição da publicação.A bebé é fruto da relação de Rumer Willis com o artista Derek Richard Thomas e é a primeira neta de Bruce Willis e Demi Moore.Scout LaRue e Tallulah Belle.Recorde-se que o ator foi recentemente diagnosticado com demência