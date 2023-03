Bruce Willis já não se lembra de datas especiais

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Bruce Willis, de 68 anos, e Emma Heming Willis, de 44, celebraram ontem, 21 de março, 14 anos de casamento. A mulher do ator assinalou a data especial no Instagram com uma fotografia de um ramo de flores oferecido por uma amiga e revelou que a estrela de Hollywood já não se lembra desta data., começou por escrever Emma Heming Willis., continuou, referindo-se a Bruce Willis, que foi diagnosticado com demência frontotemporal em fevereiro deste ano.

Mais tarde, a companheira de Bruce Willis voltou às redes sociais para recordar a renovação de votos, quando celebraram 10 anos de casamento. "Estes são os momentos e memórias que conseguimos manter durante toda a vida. E conseguimos manter estas memórias seguras e vivas para aqueles que podem não conseguir", escreveu Emma Heming na legenda do vídeo.





Recorde-se que Bruce Willis anunciou o fim da carreira de ator em março do ano passado, depois de ter sido diagnosticado com afasia, uma doença que afeta a comunicação. Em fevereiro deste ano, o ator recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, que provoca alterações ao comportamento e personalidade.