Bruce Willis vende propriedades para fazer face a despesas de saúde

Bruce Willis colocou um ponto final na carreira

Bruce Willis já terá vendido 58 milhões de euros em propriedades de luxo para fazer face às despesas com a saúde.Segundo o ‘Page Six’, o ator, que a semana passada anunciou o fim da carreira, depois de ter sido diagnosticado com afasia, uma condição no cérebro que afeta a capacidade de falar e comunicar, já vinha há vários anos a preparar-se para este momento."Ele sabia que chegaria a altura em que a sua saúde pioraria e que não teria o mesmo poder financeiro de outrora", afirmou uma fonte àquela publicação. O ator deverá manter apenas uma propriedade que tem na Califórnia.