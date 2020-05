Bruce Wills e Demi Moore unem a família para quarentena feliz

Duas décadas depois de terem posto um ponto final no seu casamento, Bruce Willis e Demi Moore estão novamente a viver juntos.O ex-casal de atores de Hollywood escolheu fazer o isolamento na mansão de Sun Valley, em Idaho, nos Estados Unidos, juntamente com as três filhas que têm em comum - Rumer, Tallulah e Scout - e os namorados destas.De fora ficou a mulher do ator, Emma Heming, que devido a um acidente com a filha mais nova teve de permanecer em Los Angeles, onde ela e Bruce vivem com as duas filhas que têm em comum: Mabel, de oito anos, e Evelyn, de cinco.Pelo menos esta é a explicação avançada por Scout durante uma entrevista no podcast Dopey. Contudo, há quem não acredite nesta versão da história.De acordo com com a revista ‘NW’, a reunião de Bruce, de 65 anos, e Demi, de 57, pode ter começado por ser um acidente, mas a atriz está agora a aproveitar o isolamento para reconquistar o ex-marido. E as filhas estão a fazer de tudo para que isso aconteça.Ao passarem tempo juntos na mesma casa, como uma família unida, Bruce e Demi têm recordado os velhos tempos, de quando eram um casal feliz, e isso tem trazido alguns sentimentos à tona., diz uma fonte próxima da atriz à publicação., acrescenta.Quem não está muito satisfeita com a situação é Emma, de 41, com quem Bruce está casado desde 2009.Apesar de manter uma boa relação com a ex-mulher do marido, a antiga modelo não gostou de ver as fotos partilhadas nas redes sociais, que mostram a família Willis a divertir-se à grande, vestida com pijamas iguais.