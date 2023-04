Bruna Barbie: Uma boneca na vida real

25 abr 2023 • 20:53

Bruna Carolina Peres sempre teve um sonho: pintar a sua vida de cor-de-rosa e tornar-se numa Barbie da vida real. E conseguiu. Hoje, a brasileira de 27 anos, natural do Panamá, é mais conhecida como Bruna Barbie e dedica-se a recriar o mundo da popular boneca ao pormenor., recorda a jovem licenciada em Direito que é obcecada pela cor rosa e que depressa começou a ganhar dinheiro como influencer. Atualmente, conta com mais de 20 milhões de seguidores na rede social TikTok e mais de 400 mil no Instagram.Na vida de Bruna Barbie, tudo se resume a uma cor: rosa. Não apenas as roupas e a maquilhagem que a levam a ser comparada à boneca mais popular do mundo. Ela vive numa mansão semelhante à da Barbie, que custou 96 mil euros. E tudo nela é dessa cor, desde as paredes, passando pelos móveis, eletrodomésticos e até a piscina. Sem esquecer o carro, um Fiat 500.