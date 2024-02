Bruna Gomes de luto: "Precisou fazer uma cirurgia de emergência e não resistiu"

28 fev 2024 • 22:20

Bruna Gomes partilhou o momento de profunda tristeza que está a viver com a morte inesperada de um dos seus companheiros de quatro patas, o pequeno Piranho.

"Ainda estou a processar a informação e a tentar lidar da melhor forma, mas hoje acordei com a notícia de que o Piranho virou uma estrelinha. Precisou fazer uma cirurgia de emergência e não resistiu", começou por escrever na legenda de várias imagens do seu cão.

"O Piranho já era um milagre, a mãezinha era super pequenina, ele tinha outros irmãozinhos e mesmo com pouco espaço sobreviveu. Eu sonhava com um cãozinho chamado Piranho e ele sempre foi o que eu sonhei. Não consegui a tempo fazer com que ele estivesse comigo, por todas as outras questões de saúde também e hoje o que fica é a imensa saudade. Vou lembrar para sempre de ti, Pipi", completou.

Fãs, amigos e seguidores apoiaram a influencer brasileira com vários comentários de força.