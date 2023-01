Bruna Gomes é a comentadora mais bem paga da TVI

Bruna Gomes viu concretizar-se, finalmente, a oportunidade há muito anunciada de fazer parte de um programa da TVI. A vencedora do ‘Big Brother - Desafio Final’, de 26 anos, é comentadora do novo reality show do canal, ‘A Ex-Periência’, no qual também conduz a rubrica ‘A Janela da Bruna’.Ao que a revista ‘Tv Mais’ apurou, a namorada de Bernardo Sousa aufere “mensalmente um valor situado entre os 6 e os 7 mil euros”.

Um cachê que, segundo a mesma publicação, é superior ao dos colegas de painel, o que a torna na comentadora mais bem paga do canal de Queluz de Baixo.