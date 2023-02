Bruna Gomes e Bernardo Sousa já têm nome para a filha O casal, que namora há quase um ano, não esconde o desejo de ter um bebé

Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Foto: Liliana Pereira

Bruna Gomes já pensa em aumentar a família. Em declarações à revista 'Lux', a ex-concorrente do 'Big Brother' falou sobre o desejo de ser mãe ao lado de Bernardo Sousa, que conheceu no reality show da TVI, e com quem namora há quase um ano.



O casal, que não esconde a vontade em ter um filho, e até já escolheu o nome: "Caetana. Já escolhemos o nome dos dois, caso seja rapaz, mas a torcida quer mesmo é que seja Caetana". À mesma revista, a influencer revelou que já recebeu "muitas coisas" para o bebé, embora ainda não esteja grávida.

