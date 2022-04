Bruna Gomes faz cirurgias e procedimentos estéticos desde tenra idade Jovem submeteu-se a uma mamoplastia de aumento, com próteses de 380 ml.

Bruna Gomes, atual concorrente do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), hoje com 26 anos, fez que a sua primeira intervenção estética aos 19 anos. A jovem submeteu-se a uma mamoplastia de aumento, com próteses de 380 ml. Um tamanho que se revelou demasiado grande para a sua estrutura física. Aos 24 anos, foi submetida a uma nova cirurgia para reduzir o tamanho. "Dava-me muitas dores nas costas", revelou na casa do ‘BB’. Recorreu também à injeção de ácido hialurónico nos lábios e fez uma rinoplastia.

