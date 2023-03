Bruna Gomes regressa aos reality shows

para comentar as próximas três galas. Curioso para os ver em ação?", pode ler-se numa publicação realizada na conta de Instagram do programa conduzido por Cristina Ferreira.

Bruna Gomes vai sentar-se ao lado de Flávio Furtado nos próximos três domingos do reality show da TVI, 'O Triângulo'. A vencedora do 'Big Brother - Desafio Final', de 27 anos, substitui, assim, Susana Dias Gomes.Com as audiências a descerem semana após semana, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo decidiu usar um dos trunfos do canal. Bruna Gomes, que anteriormente conduziu uma rubrica no reality show 'A Ex-Periência', intitulada 'A Janela da Bruna', uma das mais elogiadas pelos telespectadores, e por isso é novamente uma aposta da TVI.