Bruna Marquezine namora com o filho da atriz Cláudia Raia

Depois de um longo período solteira, desde que terminou a sua relação com Neymar, em outubro de 2018, parece que Bruna Marquezine pode finalmente ter reencontrado o amor.



De acordo com o jornalista brasileiro Leo Dias, a atriz de 24 anos está a namorar com o filho mais velho da atriz Cláudia Raia.





Em abril, os dois já tinham participado juntos de outra ação solidária, também organizada por Enzo.

Segundo consta,Alguns amigos da artista brasileira garantiram que ela ficou "encantada" com o gesto solidário de Enzo.

Edson Celulari, mais conhecido por Enzo Celulari, tem 23 anos e já conta com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, onde recebe vários elogios por parte do público feminino.



O jovem terminou a relação amorosa com a bilionária Victória Grendene pouco antes do Carnaval e, desde então, também não assumiu mais nenhum romance.

Nas redes sociais, Leo Dias dá conta de que Bruna Marquezine e o filho de Cláudia Raia "oficializaram a relação".



Os fãs de Bruna Marquezine mostram-se felizes com a boa nova, depois do sofrimento que Bruna viveu durante o namoro conturbado com o jogador do Paris Saint-Germain, marcado por algumas deceções.