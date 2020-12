Bruna Quintas e Guilherme Moura anunciam que vão ser pais pela primeira vez

Bruna Quintas, a atriz que interpreta Xana na novela ‘Terra Brava’ da SIC, e o ator de ‘Nazaré’ Guilherme Moura anunciaram, esta terça-feira, dia 8 de dezembro, que vão ser pais pela primeira vez. Ambos com 23 anos, os atores não esconderam a felicidade que sentem e fizeram questão de partilhar a novidade com os seguidores no Instagram.

"Pézinhos Quintas Moura", pode ler-se na legenda da imagem da ecografia que o casal fez questão de mostrar.

De imediato, várias figuras públicas reagiram à publicação, dando os parabéns aos futuros papás, entre elas, Débora Monteiro, Catarina Gouveia, José Mata, Patrícia Tavares e Daniel Oliveira.

"Parabéns! Que maravilha", "Wow" ou "Não aguento!", são algumas das mensagens.

Recorde-se que Bruna Quintas e Guilherme Moura foram apanhados aos beijos pelo ator Alexandre Jorge, que gravou um vídeo dos jovens num momento de grande cumplicidade, em julho deste ano.