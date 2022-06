Bruna Rafaela deslumbra em fotos no 'paraíso' Modelo, namorada de Pote, viajou ao lado do jogador sportinguista para Seychelles.

01:30

Vânia Nunes

Terminada a época desportiva, o sportinguista Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, de 23 anos, quis compensar as ausências ao longo do ano e não perdeu tempo a ‘fugir’ para destinos paradisíacos com a namorada. Primeiro, o atleta e a estudante de Medicina passaram por Ibiza, Espanha, e esta semana seguiram viagem para as ilhas Seychelles, no Índico.



Enquanto Pote se mostra reservado e são poucas as partilhas que faz dos momentos vividos no ‘paraíso’, a também modelo de 22 anos não se cansa de mostrar aos seguidores as paisagens que a têm encantado. Mas o que tem feito mesmo furor no seu Instagram são as imagens onde se mostra em biquíni, captadas pelo companheiro. A par dos estudos, Bruna Rafaela tem investido cada vez mais no mundo da moda e não descura nos cuidados com a imagem, praticando exercício físico diariamente e privilegiando uma dieta saudável.

