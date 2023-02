Bruno Almeida espancado por outro concorrente do Big Brother

10:36

Está tudo bem. Foi só 'cringe' o suficiente para eu morrer por dentro umas 300 vezes. Inclusive, as câmaras da discoteca onde aconteceu a ocorrência gravaram tudo. Vou pensar o que faço com esta informação. Só para vos dizer que em tudo na vida é necessário separar o trigo do joio e acho que as pessoas, finalmente, conseguem ver isso. Está tudo bem, de todas as formas. O saldo é super positivo e foi uma festa do caraças", disse o ex-concorrente no Instagram.





Após o final da gala de aniversário do 30.º aniversário da TVI, muitos optaram por continuar a noite em festa, mas nem tudo correu como esperado.Dois antigos concorrentes do 'Big Brother' desentenderam-se num espaço de diversão noturna em Lisboa, Bruno Almeida, ex-'BB2021', revelou o sucedido através das redes sociais.Segundo António Carvalho, ex-concorrente do reality show da TVI, 'O Amor Acontece', o agressor terá sido André Abrantes, ex-'BB – A Revolução' e noivo de Zena Pacheco. Não são conhecidos os motivos deste desacato, mas é de recordar que Bruno Almeida criticou Zena Pacheco num tweet, no verão passado.