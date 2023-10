Bruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntos

Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo

Foto: DR

11:42

Vanessa Fidalgo

Esta revelado o grande segredo da próxima temporada de 'Dança com as Estrelas': Bruno Cabrerizo junta-se a Cristina Ferreira para apresentar a nova temporada do programa 'Dança com as Estrelas'.

"Cristina Ferreira regressa ao formato no qual se estreou a solo na apresentação de prime time e Bruno Cabrerizo regressa agora como apresentador. Ator de algumas das novelas de maior sucesso da TVI, começou como apresentador em Itália, onde também participou no célebre 'Ballando con le Stelle'. Mais recentemente, participou também no 'Dança dos Famosos' no Brasil", recorda a estação de Queluz de Baixo, num comunicado enviado às redações. "Os concorrentes serão apresentados em breve", prometeu a TVI.

Também os jurados de 'Dança com as Estrelas' já são conhecidos. O júri volta à composição inicial, com Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.