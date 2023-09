Bruno Cabrerizo foi rejeitado na TVI mas é estrela da Netflix

Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo

Bruno Cabrerizo tem sido um dos nomes mais falados este verão, muito por culpa da proximidade - já se escreveu inclusive que há romance - com Cristina Ferreira. O que é mesmo certo é que o ator brasileiro, de 44 anos, tem feito férias com a estrela da TVI, de 45, seja na ilha espanhola de Ibiza ou na Comporta. E também não se têm escondido, mostrando nas redes sociais vários momentos desses dias.A relação terá ficado mais forte quando, há três meses, Cristina Ferreira foi ao Brasil participar na Web Summit. Apesar de se conhecerem desde 2015, altura em que o ator participou no programa ‘Dança com as Estrelas’, esta viagem a terras de Vera Cruz aproximou-os. Mais tarde, a diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo terá feito força para Bruno Cabrerizo ser o protagonista de ‘Cacau’, a nova novela da TVI. No entanto, José Eduardo Moniz não teve o mesmo entendimento e deu o papel a José Condessa.Apesar de estar numa fase sem trabalho, o ator brasileiro tem motivos para sorrir: 6 de setembro é a estreia mundial da nova série de humor da Netflix ‘B.O.’, naquela que também será a sua primeira participação num projeto deste género. Bruno Cabrerizo interpreta o polícia principal numa esquadra do Rio de Janeiro, que tenta reconquistar a ex-amante (Luciana Paes).