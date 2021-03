Bruno Cabrerizo recorda romance polémico com Kelly Bailey: "Houve muita coisa que me fez mal"

Ator brasileiro não esquece relação com a atriz, na altura com 17 anos. Namoro marcado por polémicas após Cabrerizo deixar a mulher para viver paixão em Portugal

11 mar 2021 • 15:10

Passaram-se quatro anos desde que Bruno Cabrerizzo deixou Portugal. Uma passagem que deixou marcas na vida do ator, que se apaixonou perdidamente po Kelly Bailey, na altura com 17 anos, com quem viveu um romance.Uma história de amor fugaz, que começou nos bastidores da novela 'A Única Mulher' (TVI), que deitou por terra o seu casamento com a mãe dos filhos. Apesar das polémicas em que se viu envolvido devido ao casamento que mantinha e à diferença de idades de 18 anos com a jovem atriz, Bruno Cabrerizo recorda com carinho esse período e garante que mantém um sentimento especial por Kelly.

"Houve muita coisa que me fez mal e que me magoou. Entendo que o nosso mundo gera curiosidade sobre a nossa vida pessoal. Faz parte. Naquele momento, o que aconteceu na minha vida privada foi como ‘mel para abelha’. Não podia negar o que estava a acontecer na minha vida", disse o ator brasileiro à 'TV Guia' sobre os momentos conturbados que viveu quando assumiu a relação com Kelly.



O romance levou mesmo ao fim da relação com a mãe dos filhos mas Bruno Cabrerizo garante não se arrepender de nada.



Sobre Kelly Bailey, apesar de terem seguido caminhos opostos, Bruno Cabrerizo não esconde o sentimento especial. "Tenho um carinho pela Kelly e sempre terei porque ela fez parte da minha vida. Mas é passado. É uma página virada para mim, para ela e para todos. Estou bem. Estou a namorar, estou feliz e ela também… Tivemos uma relação e isso ficou para a história. Acabou ali", disse.



Atualmente, Bruno Cabrerizo mantém uma relação com a atriz Carol Castro. Já Kelly vive uma relação apaixonada com Lourenço Ortigão.