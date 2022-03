Bruno Cabrerizo sofre longe dos filhos Gaya e Elia vivem com a mãe em Itália.

01:30

Um dos motivos que leva Bruno Cabrerizo a sentir-se feliz em Portugal é o facto de estar mais perto dos filhos, Gaya e Elia, que vivem em Itália com a mãe, Maria Caprara. Ainda assim, a distância “é difícil”. “Por mais que diga que já estou habituado, há dias e dias. Quando estou ocupado a trabalhar, a gravar muito, passa. Mas, principalmente à noite, quando vou dormir é quando bate a saudade. A distância... é complicado”, admitiu o ator em conversa com Daniel Oliveira, no programa ‘Alta Definição’ (SIC).



O ator, de 42 anos, que continua solteiro, acredita que os filhos vão comprender as razões deste estilo de vida. “É tudo por eles, sempre foi e sempre será. Sou quem sou hoje graças a eles. Tenho uma fotografia deles ao meu lado e às vezes meto na cama comigo”, revelou.

