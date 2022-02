Bruno de Carvalho ameaça desistir do 'Big Brother' após nova zanga com Liliana

Há mais de um mês no ‘Big Brother Famosos’ (TVI), Bruno de Carvalho voltou a referir, pela segunda vez, que quer desistir do programa. O desejo foi revelado após se ter desentendido com a amada, Liliana Almeida."Não estou disposto a dar mais canal, já não faz sentido nenhum. Claramente o teu problema não é o jogo, sou eu", começou por lamentar à cantora. "Não me agrada o que sinto quando olhas para mim. Estou superfeliz de ter conhecido, mas isto é um programa. Ninguém troca uma vida real por uma virtual, sobretudo quando não faz sentido".Embora o ex-presidente do Sporting tenha demonstrado vontade de sair, Liliana confessou que não o vai acompanhar. "Eu propus-me a uma coisa e quero ir até ao fim. Estás a dizer que eu gosto de ti e te estou a trocar pelo jogo? Isso é muito grave". Mas Bruno manteve-se irredutível: "Deixa-te lá de filmes. O que eu te acabei de dizer é muito simples: não estou mais para isto."Bruno de Carvalho foi convidado a escolher quem era o mais hipócrita entre os colegas. O eleito foi Kasha, que não gostou do ‘presente’. "É uma amostra de homem", atacou o cantor.Jaciara ameaçou agredir Marta Gil após ter sido chamada de mentirosa. "Se ela me chamasse isso na rua, dava um soco na cara dela. (...) Ela ia-me respeitar", disse a brasileira.