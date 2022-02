Bruno de Carvalho com ciúmes ameaça dar "cabeçada" a Jaciara

Jaciara Dias beijou Liliana Almeida na boca

06 fev 2022 • 01:30

Carolina Marques Dias

Bruno de Carvalho já tinha dito a Liliana Almeida que não queria que ela andasse a dar beijos na boca aos colegas do ‘Big Brother Famosos’ (TVI). Por isso, quando soube que durante o jantar de nomeados, na quinta-feira, a sua amada tinha trocado um beijo com Jaciara Dias, o antigo presidente do Sporting não gostou e ameaçou dar uma "cabeçada" à ex-mulher de Deco. "Quero que ela se fo**. Ainda me cruzo com a pessoa [Jaciara], ainda lhe dou uma cabeçada… ainda me chateio a sério", disse.Uma outra situação protagonizada por Bruno de Carvalho que deixou os fãs do reality show em alvoroço foi quando Liliana Almeida partilhou que tinha estado no confessionário a chorar e este se mostrou indignado. "Mas o que é que se passa na tua cabeça? Queres chorar? Isto é um programa de televisão!", começou por afirmar o antigo dirigente. "Eu tenho sentimentos", afirmou a ex-NonStop. "Mas sentimentos de quê? É comigo que tens de falar", exigiu, tendo acrescentado: "Podes decidir o que tu quiseres, no tempo que tu quiseres... comigo."Quando esteve como ‘prisioneiro’ numa atividade do ‘Big Brother Famosos’, Bruno de Carvalho forçou um beijo a Liliana Almeida. O vídeo tornou-se viral após ter sido partilhado o momento em que cantora é pressionada a dar um beijo enquanto afasta a cabeça.