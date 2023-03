Bruno de Carvalho conta toda a verdade sobre a separação

desabafo em que parecia indicar a separação do casal.

Em causa está um vídeo publicado na passada quinta-feira, dia 9, em que o ex-presidente do Sporting deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais revelando indícios do fim do casamento de seis meses, posto isto levantaram-se vários rumores. Ainda por cima, faltou à festa do 40.º aniversário da mulher. Liliana Almeida.



Em declarações à 'SELFIE', Bruno de Cravalho esclareceu toda a verdade.



"A Liliana ficou estes dias com a família no Algarve. Por vezes, faz bem. Precisa. E a minha opção, devido ao estado do meu pai, foi ficar em Lisboa", começou por dizer o ex-presidente do Sporting.

"Está tudo bem, calmo e, por vezes, este tempo é necessário e útil. Temos pena de tudo o que tem originado, mas mantemo-nos unidos e com força para seguir em frente. Coisas normais de um casamento", referiu.

O pai de Bruno de Carvalho, Rui de Carvalho deu uma queda recentemente e a sua situação clínica agravou.