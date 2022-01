Bruno de Carvalho dorme com Liliana Almeida

01:30

Bruno de Carvalho foi, esta semana, presidente no ‘Big Brother Famosos’ (TVI). Assim, teve a oportunidade de escolher entre Liliana Almeida, das NonStop, e a atriz Marta Gil para ter um jantar a sós. O antigo presidente do Sporting escolheu a cantora para privar, algo que já andava a pedir há alguns dias. Durante o jantar, os dois colegas mostraram-se muito próximos. Mas foi o facto de terem dormido juntos na noite seguinte que deixou os fãs do programa ao rubro. É que a comentadora do reality show, Inês Simões, já partilhou que o seu amigo e antigo dirigente do clube dos leões entrou no reality show com o coração livre, o que não é o caso da cantora. Já que Liliana Almeida tem namorada cá fora e, em conversa com os colegas, revelou que se trata de uma cabeleireira.









Embora a cantora não esteja livre para amar, Bruno de Carvalho já lhe confessou que sente uma atração por ela. “O meu nervosismo é tão grande que acabei de descolar a sola do sapato, eu admito. Tenho o sapato absolutamente descolado. Como só tenho este, não sei se ficou aqui uma mensagem subliminar”, começou por afirmar tendo completado: “Admito, ao contrário de ti, que tu me pões nervoso.” Em contrapartida, a concorrente do ‘Big Brother Famosos’ notou que o que mais lhe atrai no colega é a “inteligência”.

Liliana Almeida já tinha partilhado como descobriu que era homossexual. “Quando percebi que me sentia atraída por mulheres foi por brincadeira, dei um beijo a uma mulher e no dia seguinte quando acordei, disse: ‘eu gostei disto!’ Os dias foram passando e aquilo ficou em mim. Decidi ir ver o que era e percebi que aquilo fazia parte da minha identidade, de quem eu sou, de quem eu era”, confessou.









bruno de carvalho sente-se mal



Bruno de Carvalho e Leandro protagonizaram uma discussão no ‘Big Brother Famosos’. Mas o ex-presidente do Sporting ficou a “sentir-se mal” após o momento mais tenso contra o cantor.





Leandro e Bruno de Carvalho discutiram no programa



Leandro está junto há quase oito anos com a namorada, Doina Stratulat, com quem tem um filho em comum: Diego, de dois anos. O casal estava de casamento marcado mas teve de adiar por causa de um concerto. Foi o cantor que revelou aos colegas, tendo confessado que acha que a namorada ainda não o perdoou. “Tinha data para casar marcada. Tive que abdicar por causa de um concerto. Ainda não me casei, mas sinto-me casado.”