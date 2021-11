Bruno de Carvalho é DJ numa discoteca em Lisboa "Obrigado a todos pela noite inesquecível!", escreveu na sua conta de Twitter.

Bruno de Carvalho é DJ

01:30

Afastado do futebol, Bruno de Carvalho agora é DJ. O antigo presidente do Sporting esteve a passar música numa discoteca em Lisboa. "Obrigado a todos pela noite inesquecível! Sendo a música uma das minhas paixões, ver uns milhares a dançar foi um renovar de alma", confessou na sua conta do Twitter. Face às mensagens de apoio dos fãs, Bruno de Carvalho expressou ainda: "Sou um tipo normal, com a única diferença que vivo as minhas paixões de forma genuína e intensa".

Mais sobre

artigos relacionados