Bruno de Carvalho e Liliana Almeida fazem as pazes com noite escaldante Ex-presidente do Sporting e cantora resolveram as divergências e entregaram-se ao amor.

Bruno de Carvalho e Liliana trocaram beijos apaixonados após conversa

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

O amor voltou a estar no ar na casa do ‘Big Brother’ (TVI). Depois de um período mais conturbado, em que cortaram relações, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho voltaram a cair nos braços um do outro. Sem constrangimentos, os dois acabaram por se beijar apaixonadamente depois de conversarem e as imagens do momento deram que falar nas redes sociais. No entanto, as ‘pazes’ não ficaram por aqui. De acordo com os outros colegas do reality show, o antigo presidente do Sporting e a cantora trocaram carícias durante a noite, o que causou desconforto na casa.



"Tanto eu como a Catarina sentimo-nos um bocado desconfortáveis. Não sou ninguém para decidir aquilo que tu queres fazer, mas falta um mês para bazar daqui. Preferia que não voltasse a acontecer, e somos todos adultos... aguentem-se", disse Marta Gil. Em conversa com Bruno, Liliana mostrou-se preocupada. "Elas estão a querer ajudar-me. Eu não as deixei dormir. Fizemos muito barulho. Invadi-lhe o espaço de alguma forma."

