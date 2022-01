Bruno de Carvalho em conflito com Leandro no Big Brother Famosos

Ainda não passou uma semana desde que o ‘Big Brother Famosos’ (TVI) começou - arrancou no passado domingo, 2 de janeiro - e as emoções já estão à flor da pele. Tudo começou quando Leandro frisou que estava no reality show para jogar. Mas foi o facto do cantor ter dado a entender que estava a receber informações privilegiadas da produção que fez Bruno de Carvalho mostrar a sua revolta.









“Não voltas a dizer que és mandado pela produção em absolutamente nada, que és o infiltrado dentro do jogo. Não falas o que quiseres, porque eu estou impedido de falar o que quero e todos nós o estamos de falar muita coisa [referindo-se ao contrato que assinaram antes de entrar no programa da TVI]. Esse é o problema, é tu vires mentir às pessoas, dizeres que sabes coisas que não sabes. (...) Se achas que isso é um jogo interessante…”, disse. Leandro não gostou das palavras do colega e ‘atirou-lhe à cara’ as polémicas ligadas à invasão à Academia de Alcochete. “É melhor o teu, que vieste limpar o tapete que deixaste lá fora”.

Ao ver o seu passado ‘remexido’, o antigo dirigente do clube dos leões colocou um ponto final na conversa. “Sou mais velho que tu, não vim para aqui para te aturar e sobretudo para levar contigo, era preciso teres algum interesse.” Bruno de Carvalho disse ainda que o colega tem “falta de inteligência".



Jardel: "A linha já passou"

Uma conversa entre Mário Jardel e Bruno de Carvalho no ‘Big Brother Famosos’ tornou-se viral nas redes sociais. “Estou na linha, na esfera das atitudes. A partir do momento que há outra linha, aí já era, a linha já passou”, disse, referindo-se à sua postura no programa. Bruno de Carvalho corrigiu-o: “Vais deixar de dizer linha”.



Nuno Homem de Sá está em "celibato"

Jaciara, ex-mulher de Deco, virou a “bunda” para Nuno Homem de Sá e este acabou por fazer revelações sobre a sua vida sexual. “Estou em celibato voluntário há um ano”. A abstinência sexual do ator deixou a colega Liliana Almeida, das NonStop, chocada. “Estás a brincar? Isto para ti também é uma prova do caraças, e depois com esta menina [Jaciara] a fazer-te estas coisas...”, expressou a cantora, referindo-se à provocação da brasileira. Nuno Homem de Sá confessou que já está habituado. “Eu controlo bem. Como estou habituado a segurar-me, também não me custa muito”. O concorrente do ‘Big Brother Famosos’ já tinha revelado que tinha mudado vários hábitos, nomeadamente deixar de beber e de fumar.