Bruno de Carvalho em guerra com outro DJ

01:30

A trabalhar como DJ num bar em Lisboa, Bruno de Carvalho tem sido alvo de críticas de colegas.



O DJ Miguel Lemos, por exemplo, partilhou um vídeo de música e escreveu: "Depois mandem para o Bruno de Carvalho para ele aprender a misturar." O ex-líder do Sporting não tardou a responder. "Se quiseres, ao mesmo tempo, ensino-te a dares prazer à tua namorada." "O maior banana do futebol português e fantoche do Urban [discoteca] quer ‘roast’", rebateu o DJ.

