Bruno de Carvalho escoltado para ver a filha

Bruno de Carvalho e Joana Ornelas continuam a manter uma relação tensa, um ano e meio depois da separação. Após uma longa batalha judicial, o ex-presidente do Sporting já consegue ver a filha que têm em comum, Leonor, de um ano, mas sempre que vai a casa da ‘ex’, fá-lo acompanhado pela polícia. Uma situação que começou a ser recorrente, uma vez que as confusões à porta da antiga funcionária do departamento de marketing dos leões eram uma constante, com os dois a não se entenderem."Não há volta a dar, nem relação possível entre eles", começa contar uma fonte, acrescentando que Joana só quer esquecer o período negro que passou ao lado do antigo dirigente do Sporting."Ela apaixonou-se a sério, mas passou pelos momentos mais difíceis da sua vida. Ela sabe que têm uma filha em comum, mas quer o menor contacto possível e não confia no Bruno para ficar com a bebé."O casamento entre os dois, recorde-se, durou menos de dois anos, período no qual Joana engravidou a sentiu na pele o facto de ser companheira de uma figura polémica como Bruno.A funcionária de marketing do clube foi ameaçada na gravidez e relata que passou pelo período mais negro da sua vida. Pouco depois de a filha nascer, os dois decidiram separar-se.