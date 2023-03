Bruno de Carvalho está separado? Parece que sim

O ex-dirigente do Sporting, Bruno de Carvalho, gravou um vídeo com uma mensagem enigmática para a companheira, Liliana Almeida, no dia em que a cantora completou 40 anos e partilhou nas suas redes sociais, deixando a imprensa cor-de-rosa a alvitrar a hipótese de uma possível separação.

"Infelizmente, por culpa minha, não consegui estar ao pé dela. Quero dizer que é uma mulher fantástica que, muitas vezes, quase sempre, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante", começou por escrever.

"Quero que as pessoas estejam todas calmas porque a única coisa que queria era dar um beijinho e desejar que esta noite seja magnífica. E pedir desculpa, de todas as minhas falhas e problemas que são tantos. A Liliana merece mais, muito mais, e vai ter de certeza absoluta. Beijinho e parabéns. Está tudo super bem, mas não poderia deixar de fazer este 'live' para dar um beijinho", acrescentou.



Recorde-se que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se em janeiro de 2022, época em que ambos participaram no programa 'Big Brother Famosos", da TVI, e casaram-se oito meses, a 2 de setembro. Já depois da oficialização da união, confidenciaram que queriam ter filhos, deixando no ar a hipótese de ser um sonho que ambos desejavam concretizar com brevidade. O antigo presidente do Sporting chegou até a ser submetido a um tratamento para reversão da vasectomia.

O rumor da separação, contudo, não foi ainda confirmado pelo casal.